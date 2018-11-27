Введений в деяких областях України воєнний стан може прямо торкнутися українських водіїв і серйозно вплинути на транспортні комунікації.

З введенням воєнного стану в країні у військової і цивільної влади з'явилося більше повноважень. Для здійснення певних цілей вони наділяються можливістю використовувати значні людські та матеріальні ресурси. Зокрема, щодо сфери транспортних комунікацій, законом дозволяється:

Вилучати для тимчасового користування необхідне майно міністерств, центральних і місцевих органів виконавчої влади, територіальних громад, підприємств і громадян, в тому числі транспортні засоби, споруди, машини, механізми, устаткування та інші об'єкти, пов'язані з обслуговуванням транспорту, видаючи про це документи встановленого зразка.

Запроваджувати комендантську годину (заборону на перебування в певний час доби на вулицях та в інших громадських місцях без спеціальних перепусток і посвідчень) і встановлювати особливий режим світломаскування.

Установлювати особливий режим в'їзду і виїзду, обмежувати свободу пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, рух транспорту.

Перевіряти документи у громадян, а в разі необхідності оглядати речі, транспорт, багаж і вантажі, службові приміщення і житла громадян.

Примусово вилучати і відчужувати майно у юридичних і фізичних осіб для потреб оборони.

Таким чином, громадяни зіткнутися з труднощами в плані переміщення, а також затримки через перевірки документів та огляду ТЗ і, що ще більш радикально, можуть "тимчасово" позбутися автомобілів та іншого майна.