Демонстрація відбулась на конференції Amsterdam Drone Week.

Компанія Audi вперше продемонструвала публіці принцип роботи модульного електричного літаючого таксі Pop.Up Next, що розробляється спільно з Airbus та Italdesign.

Перша публічна демонстрація була проведена на заході Drone Week в Амстердамі. Модульна конструкція транспортного засобу передбачає комбінування наземного та повітряного пересування.

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В основі концепту Pop.Up Next лежить двомісна капсула, котра може встановлюватись на колісну платформу і рухатись дорогами, як автомобіль, або ж під’єднуватись до квадрокоптера, котрий дозволить транспорту літати.

Фото: концепт Audi Pop.Up Next / Audi

Дрон обладнано спеціальним маніпулятором, котрий переставляє пасажирську капсулу з колісної платформи на гвинтову і навпаки. Керування апаратом автоматизоване, тож люди в кабіні є пасажирами.

Демонстрація Pop.Up Next проводилась за допомогою макета у масштабі 1:4. Розробники певні, що вже за кілька років такий транспорт стане цілком реальним.



Двомісна капсула Audi Pop.Up Next виконана з карбону і має габарити в 2,6х1,4х1,5 метри. У повітряному режимі зліт і посадка здійснюються вертикально, максимальна дальність польоту становить 100 км, а силова установка на 136 кВт дозволяє рухатись у повітрі зі швидкістю до 100 км/год. Ємність батарей в повітряному модулі становить 70 кВтг, час на зарядку займає 15 хвилин.

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