Друга модель стартапу з США – це великий семимісний позашляховик з електричною силовою установкою та вражаючими характеристиками.

Компанія Rivian презентувала свою другу модель – семимісний позашляховик R1S з вражаючою динамікою та запасом ходу до 640 км.

Новинка побудована на тій же платформі, що й представлений напередодні пікап R1T. Обидві новинки справили дебют на стенді марки під час автошоу в Лос-Анджелесі.

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Фото: Rivian R1S / Аutoreview

Позашляховик R1S настільки близький за своєю будовою і зовнішнім виглядом до пікапа R1Т, що тут радше говорити про одну машину у різних кузовах. Причому в обох випадках Rivian пропонує максимум практичності. У випадку пікапа це три вантажних відсіки, тоді як R1S пропонує багато місця для пасажирів і різноманітні трансформації салону.

Фото: електричний кросовер Rivian R1S / Rivian

Позашляховик усе ж на 435 мм коротший і 5 мм вищий за пікап, а у колісній базі програє останньому 375 мм. Rivian R1T може брати на буксир 5-тонний причіп, а R1S – тільки 3,5-тонний. Зате пасажирський позашляховик впевненіше почувається на бездоріжжі за рахунок збільшених кліренсу і кута перекату.

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Платформу Rivian його творці називають скейтбордом. Варіанти силових установок у пікапа і позашляховика ідентичні. Це означає, що Rivian R1S оснащений чотирма 200-сильними електромоторами у кожному колесі, а також тяговою батареєю на 105, 135 або 180 кіловат-годин. Покупці, що оберуть останній варіант батареї, будуть змушені пожертвувати третім рядом сидінь.

Завдяки тому, що позашляховик вийшов трохи легшим, ніж пікап, запас ходу у нього на 16 км більший при будь-якій ємності батарей.

Випуск пікапа R1T розпочнеться у 2019 році, а R1S стане на конвеєр у 2020-му. За інформацією виробника позашляховик буде коштувати від $72 500.

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