Американський автоконцерн повідомив про свої плани з масштабного скорочення виробництва, закриття п'яти заводів та скорочення штату.

Концерн General Motors оголосив про значне скорочення модельного ряду у США. З лінійки зникне шість моделей. При цьому автовиробник посилює інвестиції у сектор виробництва електрокарів.

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Загалом GM закриє п'ять заводів у США, скоротить 15% робочих і 25% керівництва. З конвеєрів будуть зняті шість не надто популярних у США седанів: Buick LaCrosse, Cadillac CT6 і XTS, Chevrolet Cruze та Impala, а також електрокар Chevrolet Volt. Плани почнуть втілювати у життя, починаючи з 1 березня 2019 року.

Крім ліквідації окремих моделей автомобілів, GM має намір закрити заводи, які постачають компоненти. Усього буде закрито п'ять заводів, на яких працює 6705 чоловік. Пізніше GM зупинить виробництво на двох заводах за межами Північної Америки.

Більшість моделей, котрі знімуть з виробництва на українському ринку недоступна, однак Chevrolet Cruze у нас користувався непоганим попитом, а останнім часом українці активно завозять вживані Chevrolet Volt. Як рішення виробника вплине на вартість цих двох моделей – покаже час.

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