Такий патрульний позашляховик можна зустріти на вулицях Дубаю.

Правоохоронці Дубаю показали свій новий патрульний позашляховик, котрий отримав ім’я Giath (Джиат) і характеризується, як “одна з найсучасніших поліцейських машин у світі”.

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Нещодавно поліція Дубаю, на додачу до свого розкішного автопарку суперкарів, отримала партію нових пасажирських квадрокоптерів для патрулювання міста. Однак традиційні транспортні засоби усе ще використовуються для патрулювання та затримання порушників і одним з останніх поповнень гаражу поліції став позашляховик від компанії W Motors, котра подарувала світу гіперкар Fenyr SuperSport.

Під час першої презентації ​на виставці GITEX Technology Week, автомобіль називали Beast Patrol, однак тепер патрульний джип перейменували у Giath.



Компанія W Motors випустила позашляховик у співпраці з Safe City Group. Його творці кажуть, що це найдосконаліший поліцейський автомобіль у світі. Автомобіль оснащений системою кругового відеоспостереження з функцією розпізнавання облич та зчитування транспортних номерних знаків. Патруль під’єднано до центральної бази поліції через інтернет, тож копи можуть оперативно отримувати потрібну інформацію прямо на ходу.

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