Як і було обіцяно, Мазда втілила у життя концепт Kai майже без змін.

Нова 2019 Mazda3 – це злегка видозмінена виробнича версія концепту “Кай”, показаного на минулорічному Токійському автосалоні. І седану, і хетчбеку при цьому вдалось зберегти впізнавані форми. Можна сказати, що еволюція моделі була тихою.

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Габарити нової Mazda3 майже не змінились: колісна база виросла на пару сантиметрів та на стільки ж зменшилась висота, а решта параметрів такі ж, як були в попередника.

Фото: концепт Mazda Kai та нова Mazda3 / Mazda

Замість того, щоб використовувати жорсткі плечові та закруглені лінії, щоб "намалювати" контур на плоский профіль, Mazda спроектував машину з контурами, які створюють справжні плечі та стегна.

Фото: актуальна Mazda3 та нова Mazda3 2019 / Mazda

Всередині нова “Мазда 3” оновилась не менше, ніж зовні і тут зміни помітніші. Свіжий дизайн кокпіта, нова приладова панель та 8,8-дюймовий екран ультимедійної системи з останніми оновленнями, важіль перемикання коробки передач розміщено вище для більшої зручності.



Покупці зможуть обирати між шкіряним оздобленням салону, або тканинним з текстилю нового покоління. Mazda повідомляє, що оптимізація розміщення динаміків дозволила покращити звучання стандартної стерео-системи з 8 динаміками та опційної Bose з 12-ма, а на додачу розробники ще й покращили шумоізоляцію моделі.

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Mazda запропонує покупцям бензинові 1,5-, 2,0- та 2,5-літрові двигуни Skyactiv-G і дизельний 1,8-літровий Skyactiv-D. Які з цих двигунів будуть пропонуватись на українському ринку – поки неясно. П'ятим варіантом буде новий чотирициліндровий мотор Skyactiv-X.

Нова підвіска покращує комфорт та керованість автомобіля. Спереду у “трійки”, як і раніше, макферсон, а ззаду – торсіонна. Моделі призначено набір нових колісних дисків від 16 до 18 дюймів.



У США нова Mazda3 пропонуватиметься також з опційною системою повного приводу i-Activ AWD, однак з якими саме двигунами вона поєднуватиметься, а відтак – чи буде пропонуватись в Україні, поки невідомо.



Mazda каже, що нова Mazda3 стане першим кроком на шляху до Mazda Premium – тобто переходу у дорожчий сегмент. Ціни поки не названі, та сподіватимемось, що здорожчання не буде радикальним.

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