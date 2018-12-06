Новий компакт для заміни Rapid готовий скинути покрови у місті Тель-Авів.

У жовтні чеська марка почала поступово видавати інформацію про абсолютно нову модель гольф-класу у своїй гамі – Skoda Scala, котра замінить Rapid. Її презентація відбудеться сьогодні онлайн.

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У Тель-Авіві Skoda сьогодні покаже довгоочікувану новинку. Створена на платформі A0 MQB Volkswagen Group, нова Skoda Scala використовує концепцію Vision RS, яка була представлена на Паризькому автосалоні у вересні нинішнього року.

Фото: концепт Skoda Vision RS / Skoda

Вже тоді стало відомо, що назва Rapid зникне зі списку моделей чеської марки, а замість неї буде те, чим стане концепт. Він же з часом втілився у Skoda Scala.

Фото: Skoda Scala / Skoda

Нагадаємо, нова Skoda Scala матиме довжину 4362 мм і ширину 1793 мм, тобто машина буде трохи коротшою та вужчою, за Volkswagen Golf. А от колісна база буде довшою – 2649 мм. Висота машини 1471 мм. Окрім того, модель зможе похвалитися одним з найбільших багажних відсіків в сегменті: 467 літрів з задніми сидіннями або близько 1410 літрів зі складеними.

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Покупці зможуть обирати з п'яти варіантів двигуна, всі вони турбовані та з безпосереднім вприскуванням пального і системою старт-стоп. Серед них – 1,0-літровий трициліндровий двигун і 1,5-літровий чотирициліндровий потужністю від 88 до 147 к.с. Коробки передач - п'яти- чи шестиступінчаса механічна і семиступінчата автоматична з подвійним зчепленням. Також буде доступна динамічна підвіска, світлодіодна передня та задня оптика. Обов’язкові електронні системи безпеки, чехи обіцяють доповнити власним арсеналом для захисту.

Фото: ескізи Skoda Scala V-RS / Skoda

В салоні нової “Скала” з’явиться інформаційно-розважальний дисплей з діагоналлю 9,2-дюйми (або опційний на 10,25-дюйми), а також традиційні для "Шкоди" смарт-дрібнички: фаркоп, що висувається за допомогою електропривода, парасолька в дверях водія тощо.

За кілька тижнів до показу новинки, Шкода розпочала тізерну кампанію. У останньому відео Skoda показала розмальовану графіті Scala.

За посиланням нижче можна буде подивитись трансляцію, котра розпочнеться сьогодні, 6 грудня о 19:30 за Київським часом.

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