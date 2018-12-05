Перші три лідери вітчизняного рейтингу – компактні кросовери.

Асоціація "Укравтопром" визначила десятку найбільш популярних нових авто серед проданих в Україні у листопаді 2018 року. Всього за цей період було продано 7,3 тис. нових легкових автомобілів.

Серед найбільш популярних в листопаді три перші місця зайняли компактні кросовери - KIA Sportage, Renault Duster та Nissan Qashqai. Також в десятці найпопулярніших – кросовери Toyota RAV-4, Nissan X-Trail, Hyundai Tucson. Легкові автмообілі популярні у бюджетному сегменті - Renault Logan та Sandero, Skoda Octavia.

ТОП-10 популярних легкових авто в листопаді 2018 р:

# Модель Продажі, шт. 1 KIA Sportage 448 2 Renault Duster 344 3 Nissan Qashqai 342 4 Renault Logan 274 5 Toyota RAV-4 224 6 Skoda Octavia 202 7 Nissan X-Trail 200 8 Hyundai Tucson 185 9 Renault Sandero 168 10 Toyota Camry 152

Нагадаємо, які нові електромобілі з'являться в Україні наступного року.