Перші три лідери вітчизняного рейтингу – компактні кросовери.

Асоціація "Укравтопром" визначила десятку найбільш популярних нових авто серед проданих в Україні у листопаді 2018 року. Всього за цей період було продано 7,3 тис. нових легкових автомобілів.

Серед найбільш популярних в листопаді три перші місця зайняли компактні кросовери - KIA Sportage, Renault Duster та Nissan Qashqai. Також в десятці найпопулярніших – кросовери Toyota RAV-4, Nissan X-Trail, Hyundai Tucson. Легкові автмообілі популярні у бюджетному сегменті - Renault Logan та Sandero, Skoda Octavia.

ТОП-10 популярних легкових авто в листопаді 2018 р:

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Модель

Продажі, шт.

1

KIA Sportage

448

2

Renault Duster

344

3

Nissan Qashqai

342

4

Renault Logan

274

5

Toyota RAV-4

224

6

Skoda Octavia

202

7

Nissan X-Trail

200

8

Hyundai Tucson

185

9

Renault Sandero

168

10

Toyota Camry

152

Нагадаємо, які нові електромобілі з'являться в Україні наступного року.