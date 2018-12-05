Перші три лідери вітчизняного рейтингу – компактні кросовери.
Асоціація "Укравтопром" визначила десятку найбільш популярних нових авто серед проданих в Україні у листопаді 2018 року. Всього за цей період було продано 7,3 тис. нових легкових автомобілів.
Серед найбільш популярних в листопаді три перші місця зайняли компактні кросовери - KIA Sportage, Renault Duster та Nissan Qashqai. Також в десятці найпопулярніших – кросовери Toyota RAV-4, Nissan X-Trail, Hyundai Tucson. Легкові автмообілі популярні у бюджетному сегменті - Renault Logan та Sandero, Skoda Octavia.
ТОП-10 популярних легкових авто в листопаді 2018 р:
|
#
|
Модель
|
Продажі, шт.
|
1
|
KIA Sportage
|
448
|
2
|
Renault Duster
|
344
|
3
|
Nissan Qashqai
|
342
|
4
|
Renault Logan
|
274
|
5
|
Toyota RAV-4
|
224
|
6
|
Skoda Octavia
|
202
|
7
|
Nissan X-Trail
|
200
|
8
|
Hyundai Tucson
|
185
|
9
|
Renault Sandero
|
168
|
10
|
Toyota Camry
|
152
Нагадаємо, які нові електромобілі з'являться в Україні наступного року.