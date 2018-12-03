Протягом листопада 2018 року продажі нових автомобілів в Україні суттєво зменшились.

Листопадовий попит на нові легкові автомобілі пішов у мінус. У порівнянні з минулим, далеко не кращим для автомобільного ринку, роком реєстрації нових авто в Україні знизилися на 4%, до 7,3 тис. шт., повідомляє асоціація “Укравтопром”.

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Найпопулярнішою маркою місяця стала Renault. Перший рядок рейтингу Renault посіла з показником 865 реалізованих автомобілів. Таким чином, відносно минулого року цей французький бренд на 15% поліпшив свій листопадовий результат.

На другому місці Toyota, в активі якої 757 авто. Попит на автомобілі цієї марки зменшився на 10 відсотків.

Третє місце українці віддали Nissan, придбавши вдвічі більше нових машин цього японського бренду ніж роком раніше. Листопадовий результат Nissan – 687 машин.

Четверте місце у KIA – 621 нових авто (+29% до листопада 2017р.).

Замикає п’ятірку лідерів Skoda – 570 реєстрацій (-7%).

Також в ТОП-10 ринку листопада потрапили: Hyundai – 438 шт. (+4%); Volkswagen – 387 шт. (-34%); Mercedes-Benz – 245 шт. (-23%); Mazda – 238 шт. (-28%); Mitsubishi 205 шт. (+18%).

Всього з початку року в Україні свої перші реєстраційні номери отримали 74,8 тис. нових легкових автомобілів, що на 2% більше ніж за аналогічний період минулого року.