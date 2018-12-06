Віктор Пинзеник, який обіймав посаду віце-прем'єр-міністр України в уряді Павла Лазаренко, та міністра фінансів за часів прем'єрства Юліі Тимошенко, вважає пільги для електромобілів незаконними.

На його думку, норма щодо звільнення від ПДВ електромобілів, що з’явилася в законі, є незаконною.

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“Не всі зрозуміли мою позицію щодо звільнення від сплати ПДВ імпорту електромобілів. Така норма була схвалена в бюджетну ніч у змінах до Податкового кодексу (№ 9260). Мені вдалося вибити із закону цю норму в другому читанні, але її відновили перед кінцевим голосуванням”, – написав Пинзеник на своїй сторінці у FB.

“Нагадаю, що ПДВ є спеціальною надбавкою до ціни будь-якого товару, з допомогою якої кожен громадянин долучається до формування ресурсів, що в подальшому направляються на фінансування оборони, освіти, медицини, соціальних допомог тощо. Цей "причіп" чіпляється до цін усіх товарів, формуючи 40% державної казни.

Купуючи хліб, молоко, сіль, український вчитель чи пенсіонер сплачує цю надбавку, яка в подальшому направляється на перераховані та інші цілі. Ніхто не звільняє їх від цього обов’язку. Та є "знедолена" категорія громадян, яких жалісливі народні депутати вирішили звільнити від сплати ПДВ. Вони ж ледь нашкребли 50 тис. доларів на електромобіль і додаткових 10 тис. доларів ПДВ їм аж ніяк не потягнути. Це ж не якийсь там хліб чи молоко. А тому ці 10 тисяч їм треба подарувати чи точніше (у редакції закону) – звільнити від сплати ПДВ”, – бідкається Пинзеник.

“Ще не все. Можливо, я чогось не помітив? Чи може справді електромобілі літають, а не їздять дорогами? Бо за користування ними не платять нічого, на відміну від тих, хто користується бензиновими, дизельними чи газовими авто (через акциз на пальне). А за умови 10 років експлуатації та поміркованому річному пробігу знову заощаджується власникам ще 15 тис. дол.”, - пише на своїй сторінці у FB політик.