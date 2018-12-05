Прикордонні населені пункти Словаччини та Угорщини заполонили кинуті українськими водіями автомобілі на європейській реєстрації.

У Словаччині місцеві жителі, які проживають біля прикордонного пункту Малий Березний-Вубля, розповідають, що до них стали звертатися українці з проханням залишити авто в їхніх дворах. Таким чином, майже в кожному дворі утворилися масові стоянки "євроблях", кинутих громадянами України.

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Станом на кінець листопада кількість авто на єврономерах, кинутих українцями, поблизу тільки одного пункту пропуску Лужанка-Берегшурань досягла приблизно сотні. Масову стоянку нерозмитнених авто можна розглянути і на знімках Google Maps.

Нагадаємо, 8 листопада, Верховна Рада України змінила оподаткування ввезення легкових автомобілів з іноземною реєстрацією. Також депутати підтримали у другому читанні законопроект про посилення контролю за переміщенням і використанням автомобілів, зареєстрованих в інших державах.

У результаті багатьом українцям довелося відмовитися від автомобіля, на якому вони раніше перетинали кордон кожні 5/10 днів. В Україну такі машини не пускають без гарантійного внеску в розмірі повної вартості митних платежів. Як правило, сума цих платежів більше вартості самого автомобіля.