Державна організація "Автобаза Державного управління справами президента України" придбала пару броньованих Mercedes S 600 Guard.

Таким чином, один такий S 600 Guard коштував українській скарбниці приблизно 750 тисяч доларів. Правда, на місце машини поки ще не прибули, їх доставлять до кінця року.

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Обидва автомобіля — чорного кольору і обладнані системами аварійної тривоги, подачі свіжого повітря, а також світлодіодними лампами, холодильниками та іншими опціями. Броньований S-клас відповідає рівню захисту VR9 за цивільним євростандарту BRV 2009, тобто захищає пасажирів від бронебійних куль зброї під європейський патрон 7,62х51 мм. Крім того, «Мерседес» витримає постріл бронебійно-запальною кулею з російської гвинтівки СВД (з патроном 7,62х54 мм).

Спеціальні колеса Michelin PAX дозволяють продовжувати рух після пробою зі швидкістю до 80 км / ч. всі алюмінієві елементи підвіски замінені сталевими, пневмобаллони — більш потужні, а ззаду до того ж встановлені пружини і додатковий стабілізатор. Крім того, броньовик отримав інші гальма.

Споряджена маса S 600 Guard — 4,3 тонни. Модель оснащується шестилітровим бітурбомотором V12 потужністю 530 к. с. До 100 км/год броньований лімузин прискорюється за 6,2 секунди (всього на 1,6 з повільніше звичайного "шестисотого").

Додамо, що S 600 Guard вважається "цивільною" машиною, тоді як глави держав зазвичай купуютьверсію Mercedes-Maybach Pullman Guard. Правда, базова ціна цього броньовика – півтора мільйона євро, а термін виготовлення – близько року.