Чи не про таке мріє кожен хлопчик?

Хлопці з команди Hoonigan часто бавляться з технікою у своєму гаражі, часом в них виходять цікаві речі, та цього разу вони змайстрували щось справді круте!

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Припускаємо, що чи не кожен автолюбитель в дитинстві хотів би мати ліжко у формі гоночної машини. А що як зробити ще краще – ліжко у формі гоночної машини, що може їздити, як гоночна машина? Саме така думка осяяла Дена Соммера з команди посіпак відомого хулігана Кена Блока.

Від ідеї до справи у гаражі Hoonigan – один крок, тож хлопці видобули з якогось закутку карт і об’єднали його з бутафорською Ferrari Testarosa. Що з цього вийшло – дивіться у відео:

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