А після заїздів на 402 метри, перевірили ще й гальма усіх машин.
Британський сайт Carwow влаштував перегони між абсолютно неспортивними автомобілями – середньорозмірними дизельними пікапами.
Змагання проводилось за трьома категоріями: заїзд на 402 метри з місця, потім ще раз, але з ходу, а на завершення – гальмування з 70 миль на годину (113 кілометрів на годину). У порівнянні брали участь Mercedes-Benz X-Class, Ford Ranger, Mitsubishi L200, Volkswagen Amarok і Toyota Hilux.
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Усі вищеназвані моделі пікапів були оснащені дизельними двигунами. Потужність та крутний момент цих пікапів такий:
- Ford Ranger – 150 к.с., 385 Нм;
- Toyota Hilux – 177 к.с., 450 Нм;
- Mitsubishi L200 – 181 к.с., 430 Нм;
- Mercedes-Benz X-Class – 190 к.с., 450 Нм;
- Volkswagen Amarok – 224 к.с., 500 Нм.
Котрий з них виявився кращим – дізнайтесь із відео.
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