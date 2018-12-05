А після заїздів на 402 метри, перевірили ще й гальма усіх машин.

Британський сайт Carwow влаштував перегони між абсолютно неспортивними автомобілями – середньорозмірними дизельними пікапами.

Змагання проводилось за трьома категоріями: заїзд на 402 метри з місця, потім ще раз, але з ходу, а на завершення – гальмування з 70 миль на годину (113 кілометрів на годину). У порівнянні брали участь Mercedes-Benz X-Class, Ford Ranger, Mitsubishi L200, Volkswagen Amarok і Toyota Hilux.

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Усі вищеназвані моделі пікапів були оснащені дизельними двигунами. Потужність та крутний момент цих пікапів такий:

Ford Ranger – 150 к.с., 385 Нм;

Toyota Hilux – 177 к.с., 450 Нм;

Mitsubishi L200 – 181 к.с., 430 Нм;

Mercedes-Benz X-Class – 190 к.с., 450 Нм;

Volkswagen Amarok – 224 к.с., 500 Нм.

Котрий з них виявився кращим – дізнайтесь із відео.

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