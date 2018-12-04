Японска організація NASVA, що є відповідником EuroNCAP, провела серію випробувань нової компактної моделі Toyota і виставила досить високі оцінки.

Японська експертна організація NASVA, відома також як JNCAP, перевірила кілька нових автомобілів на ринку, серед яких хетчбек Toyota Corolla 2019 модельного року набрав найбільше балів.

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У ході тестування NASVA автомобіль перевіряють при ударі з 40-процентним перекриттям об бар'єр, що деформується на швидкості 64 км/год, та з повним перекриттям об жорсткий бар'єр на швидкості 55 км/год, а також проводять бічний удар “автомобілем” масою 950 кг на швидкості 55 км/год.

Нові стандарти, запроваджені японцями раніше за EuroNCAP, також встановлюють вимоги до обов’язкових електронних систем безпеки. До них входять автоматичні системи запобігання зіткненню спереду і ззаду, наїзду на пішоходів, утримання у смузі руху.

Незважаючи на те, що разом з Toyota Corolla у тестах брали участь і дорожчі моделі, як то Mazda6 та Mitsubishi Eclipse Cross, хетчбек отримав 122,4 білв з 126 можливих, несподівано випередивши своїх колег.

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