Цікаво, як би такою дорогою проїхала машина з автопілотом?

На шосе номер 150 між містами Орисаба і Теуакан у Мексиці гірська дорога має унікальну особливість: рух на ній багато разів змінюється з правостороннього на лівосторонній і назад.

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Дорога, про яку йде мова, прокладена у гірській місцевості. Аби вантажівки менше гальмувати на поворотах, створюючи затори за собою, смуги для них проклали з найбільшими можливими радіусами.



Заїхати на таку дорогу, слідуючи вказівкам навігатора – одна річ, та навряд чи хоча б один навігатор у світі здатен провести водія цією ділянкою шляху. Цікаво, як би тут їхала Tesla Model S зі своїм просунутим автопілотом?

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