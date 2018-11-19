Якщо це не заборонить влада.

Безпілотні технології дозволять електрокарам Tesla самостійно приїжджати з заводу до своїх нових власників.

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Поставки автомобілів замовникам стали однією з числених перешкод на шляху Tesla до швидкого поширення на ринку. Наразі ситуація стабілізувалась, однак Ілон Маск, як завжди, не сидить склавши руки. У одному з чергових твітів він повідомив, що з наступного року автомобілі його фірми зможуть доправляти себе покупцям самі.

“Швидше за все, технічно вони зможуть це зробити через рік. Тоді все буде залежати від законотворців”, – зазначив Маск.

Керівник компанії також повідомив, що Tesla придбала додаткові вантажівки для забезпечення швидкої доставки вже замовлених електрокарів 3 моделі покупцям.

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