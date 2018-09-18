Мільярдер із Японії не сказав, скільки заплатив за квиток на ще не збудовану ракету, та у чеку точно восьмизначна цифра.

Японський мільярдер Юсаку Маедзава стане першим туристом на Місяці. Компанія SpaceX у особі Ілона Маска обіцяє відправити його у подорож через п'ять років.

42-річний Юсаку Маедзава входить в список найбагатших японців зі статком майже у $3 млрд. Він є власником бізнесу з онлайн-шопінгу, спеціалізується на продажу одягу. Сайт Zozo є найпопулярнішим у своїй категорії в Японії.

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Маедзава придбав квиток на Big Falcon Rocket (BFR) – важкий пасажирський космічний лайнер, що здійснюватиме комерційні рейси на Місяць, а згодом і на Марс. Поки що зореліт не збудовано, а за планом Маска це має бути зроблено не пізніше 2023 року. Така ситуація не зупиняє багатих покупців. Наприклад, актор Леонардо ДіКапріо та поп-співак Джастін Бібер замовили собі по місцю у орбітальному космічному човні Virgin Galactic – також ще не збудованому, заплативши приблизно по 250 тисяч доларів за 90-хвилинний політ. Та то “дрібниці”, у Києві проїзний квиток метро на рік коштує дорожче. Це, звичайно не так, одак вищеназвані зірки та цифри тьмяніють у порівнянні з приблизною вартістю квитка Юсаку Маедзави.

SpaceX BFR збирається впритул наблизитись до супутника Землі – корабель має підлетіти на відстань у 200 км від поверхні Місяця. Політ триватиме близько тижня і потребує неабиякої підготовки від “компанії-перевізника” і астро-туристів.

“Відверто кажучи, це небезпечно. Це не прогулянка в парку. Політ потребуватиме значної підготовки. І навіть коли ми підійдемо до нього впритул, у нас не буде повної впевненості в тому, що все піде за планом. Щось може піти не так. Ми зробимо все можливе, щоб звести ризики до мінімуму, але це перший політ, мова йде про нові технології у глибокому космосі. І потрібно бути дуже хороброю людиною, щоб піти на це” – зазначив Ілон Маск.



Скільки японський бізнесмен заплатив за квиток, невідомо. Однак раніше Ілон Маск говорив, що вартість квитка буде близькою до суми витрат NASA на доставку астронавтів до МКС, а це близько $58 мільйонів.

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