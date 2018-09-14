Седан чи кросовер. Чим буде обіцяна "друга модель марки"?

Великі зміни грядуть для французького виробника гіперкарів Bugatti. Генеральний директор компанії Стефан Вінкельман обмовився, що “бренд готовий випускати більше однієї моделі”.

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На початку тижня стало відомо, що Bugatti відправить у відставку легендарний двигун W16. Разом з материнською Volkswagen Group компанія зосередиться на виробництва гібридних та електричних автомобілів. Другий натяк керівника фірми Стефана Вінкельмана дає зрозуміти, що коли Фольксваген вивільнить інвестиційні кошти з нинішних проектів у сфері електромобілів, Bugatti отримає зелене світло та фінансування для другої моделі. Трапиться це не раніше 2022 року.

Наразі модельний ряд Bugatti включає лише одну модель: Chiron. Нещодавно представлений Divo по суті є модифікацією “Шірон” та буде випущений обмеженою серією у 40 машин. Тож вважати його “номером два” не можна. Чим же буде другий “Бугатті”?

Фото: Концепт Bugatti Galibier / Bugatti

Не так давно європейські ЗМІ поширили фото, на якому під завісою нібито був седан Bugatti. Певні свідчення на користь цієї версії були, тим більше, що у 2009 році компанія демонструвала концепт розкішного седана Bugatti Galibier.

Фото: Авторський рендер кросовера Bugatti / Мotor1

Однак значно вірогідніша інша теорія: наступним автомобілем французької марки стане кросовер. З точки зору бізнесу формат SUV є значно цікавішим, адже цей сегмент демонструє стабільний ріст.

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