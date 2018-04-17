Компанія Electrify America, що належить німецькому концерну, розпочала будівництво мережі швидкісних зарядних станцій у США, обравши 4 різних постачальників зарядних пристроїв.

Компанія Electrify America оголосила про вибір 4 постачальників для будівництва своєї масштабної мережі зарядних станцій на території США протягом наступних кількох років.

Електрифікація буде проходити у кілька етапів: спершу у Каліфорнії з’являться високошвидкісні вуличні зарядні станції потужністю 320 кВт, згодом по всій країні розгорнеться мережа 150 кіловатних “електрозаправок”, а на додачу окремо має бути встановлено “2800 зарядних станцій” біля великих офісів та багатоквартирних жилих будинків.

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Постачальники швидкозарядних станцій вже обрані: ABB, BTC Power, Efacec і Signet. Усі вони мають авторитет у цій сфері. Марк Макнабб, президент компанії Electrify America, зазначив: “Ці найсучасніші зарядні пристрої забезпечать найновішу технологію заряджання сучасних електричних транспортних засобів та тих, що очікуються в майбутньому, які будуть оснащені більшими акумуляторами. Ми хочемо бути впевненими, що наші системи готові до цього зростаючого ринку, і ABB, BTC Power, Efacec та Signet допоможуть нам будувати мережу зарядних пристроїв, які є надшвидкими, зручними та надійними.

До кінця 2019 року компанія розраховує мати вже частково або повністю реалізований проект. Більше 2000 зарядних станцій до завершення наступного року мають бути введені в експлуатацію або добудовуватись на 484 об'єктах у 17 великих містах та на 39 магістралях США.



Фото: На мапі США синіми крапками позначені 484 об’єкти мережі зарядних станцій Electrify America / Electrify America

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