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Чутки про чотирьохдверний Bugatti, що витають у повітрі вже майже десять років, нарешті можуть стати реальністю. Підтвердження тому – ось це фото, зі скупою картинкою.

У 2009 році французький виробник представив концепт 16C Galibier. Світлина, що з’явилась на TheSupercarBlog, дає надію, що про ультрарозкішний чотиридверний автомобіль у Bugatti не забули.

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Фото: Таємничий Bugatti, можливо седан / TheSupercarBlog

Те, що під ковдрою стоїть саме Bugatti – поза сумнівом, питання у тому – який саме. Автомобіль має значно довшу колісну базу, ніж Chiron чи новий Divo. При цьому довжина капоту, відносно досить довгого кузову, здається надто короткою для седана, обіцяного раніше. Bugatti позиціонувала 16C Galibier, як передньомоторний супер-седан. Та навряд чи фірмовий W16 з чотирма турбінами зможе вміститись під таким коротким капотом.



Фото: Концепт Bugatti 16C Galibier 2009 року / Bugatti

Минулого року Вольфганг Дурхаймер, президент Bugatti Automobiles, заявив, що “Чотиридверна машина не мертва”. Однак коли ми зможемо побачити те, що ховається під простирадлом, якщо це той самий седан, наразі невідомо.

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