Рідкісні машини могли б стати металобрухтом, а перетворились на арт-об'єкт.

З 1978 по 1981 роки BMW випускала автомобіль, що досьогодні залишається єдиним істиним суперкаром баварської марки. Таких машин було випущено усього 456 одиниць, тож ті, що дожили до наших днів є справжнім скарбом. Негоже таку річ просто викидати, навіть, якщо вона зламана.

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Цей проект народився у 2015 році, коли один ентузіаст цієї моделі натрапив на оголошення про продаж розбитої ще у 1980-х BMW M1. В машини була ущент розбита передня частина, спорткупе не підлягало відновленню, тож роками збирало пил десь у гаражі. Загорівшись бажанням придбати розбитий суперкар та полагодити його, чоловік почав “копати” сайти з оголошеннями і невдовзі натрапив на ще одне оголошення. У другій об’яві пропонувалось купити M1 з повністю знищеною кормою. Звичайно, йому тут же сяйнула думка про об’єднання побитої пари.

Згодом з’ясувалось, що зібрати з двох розбитих один “живий”, функціональний автомобіль – не вийде. Та повністю відмовитись від цієї ідеї чоловік так і не зміг. А отже узявся відтворювати хоча б кузов M1, що саме по собі виявилось не простим завданням. Результат виявився напрочуд гарним. Непоганий арт-об’єкт у гаражі, чи не так?

BMW M1 оснащувалась бензиновим двигуном 3,5 л, котрий мав шість окремих дроселі, чотири клапани на циліндр і потужність у 277 к.с. Максимальна швидкість автомобіля сягала 260 км/год. Турбовані гоночні версії продукували до 850 к.с.

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