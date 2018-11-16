Американські блогери спробували зарядити розряджені акумулятори електрокара, узявши машину на буксир.

Завдяки постійним оновленням автомобілі Tesla постійно вдосконалюються і одна з нових можливостей електрокарів – поповнення енергії ходових батарей під час кочення. Саме цю можливість вирішили використати блогери для зарядки машини.

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Експеримент проводився на Tesla Model 3, а буксиром для нього став гібридний Ford C-Max. Результати застосування цього лайф-хаку показали на YouTube-каналі Tech Forum.

Перевірка ефективності роботи вдосконаленої системи рекуперації енергії показала, що теорія справді працює. Ford C-Max узяв на буксир Tesla Model 3 та провіз її таким чином майже 2 км. За цей час електрокар встиг підзарядитись достатньо, аби проїхати додаткові 16 км.



І хоча це не найкращий спосіб відновлення запасу електронів у батареях, насправді буксирування електрокара для його підзарядки не порушує ніяких правил.

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