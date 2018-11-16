Що одних дратує, для інших – джерело натхнення.

Стоячи у заторі ми рідко замислюємось над тим, що є бодай одне виправдання тому, що ми змушені даремно втрачати свій час. А між тим, таке виправдання існує і це краса фотографій вечірнього Києва, на яких машини перетворюються на вогні.

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Фотограф Роман Барабаш та оператори Андрій Шматов і Владіслав Кузнєцов застали годину пік у столиці на одній з центральних майданів – площі Перемоги. У цьому місці на проспекті у будь-який час доби пожвавлений рух, а у вечірній час в будні трафік просто шалений.

Фото: площа Перемоги у Києві / Роман Барабаш/Інформатор

“У вогнях вечірнього міста люди їдуть за звичайними маршрутами і навіть не замислюються, що в тисячах лампочок таїться вся краса цієї локації. Потрібно просто зупинитися на кілька хвилин і зануритися в цю атмосферу. На жаль, люди не птахи і не можуть подивитися на місто з висоти, однак ми підняли нашу “пташку” в повітря, щоб підняти завісу краси площі Перемоги”, – пише Інформатор.

Пропонуємо і вам поглянути на дорожні затори у Києві під іншим кутом.



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