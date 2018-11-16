Дуже скоро на аукціон виставлять автомобілі з гаража олігарха-втікача Сергія Курченка.

Генеральна прокуратура передала дві машини Нацагентству з повернення та управління активами. Про це повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

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Зокрема, на торги виставлять броньований седан BMW 760i попереднього покоління. Нагадаємо, топова сімка БМВ оснащена шестилітровим V12 твін-турбо потужністю 536 к. с.

Друге авто – п'ятидверний Aston Martin Rapide. Він також оснащений V12 об'ємом 6,0 л, однак атмосферним і 470-сильним. Зате він легше і може розвинути 303 км/ч, а розгін до 100 км/год займає 5,2 с.

Автомобілі оформлені на підставних осіб і спочатку правоохоронні органи не дуже хотіли називати ім'я справжнього власника. Про дату аукціону і стартову ціну BMW 7 і Aston Martin Rapide очевидно буде повідомлено пізніше.