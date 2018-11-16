У МВС підтримують ідею штрафувати водіїв за несвоєчасну заміну літніх шин на зимові.

Директор Департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко повідомив, що для цього необхідно внести зміни в Кодекс України про адміністративні правопорушення. Чи розробляють відповідні нововведення – в Міністерстві поки не повідомляють.

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У МВС заявили, що про розробку відповідного законопроекту поки немає інформації. У Міністерстві внутрішніх справ України підтримують ідею внесення змін у законодавство щодо стягнення штрафів з водіїв, які несвоєчасно замінили на своїх автомобілях літні шини на зимові. Про це повідомив директор Департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко, коментуючи інформацію в ЗМІ про розробку міністерством відповідних змін у законодавство.

"В принципі, як ідея – так. У деяких країнах є (такі штрафи). Але чи буде у нас –не готовий сказати, тому що у нас законопроекти проходять дуже довго", –сказав він. За словами Шевченка, для впровадження цієї ідеї необхідно внести зміни в Кодекс України про адміністративні правопорушення. Він додав, що не має інформації про розробку відповідного законопроекту.

"Про законопроект будемо говорити, коли він буде зареєстрований", – зазначив Шевченко. Слід зазначити, що сьогодні деякі ЗМІ повідомляли, що МВС і поліція розробляють законопроект, яким передбачатиметься притягнення до відповідальності водіїв за несвоєчасну заміну літніх автомобільних шин на зимові.

Цього року за перший сніговий день по всій Україні сталося 1 358 тис. дорожньо-транспортних пригод. Внаслідок цих ДТП 96 осіб були травмовані, 11 загинули. У прес-службі Нацполіції заявили, що причинами аварій стали "погодні умови, неуважність, недбалість та інші причини".