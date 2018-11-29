Така дорога здатна виробляти електроенергію, яка слугує, у тому числі, для підігріву самого шосе.

Поблизу міста Кельн у Німеччині відкрито першу у країні експериментальну велосипедну доріжку, вимощену сонячними панелями.

Велодоріжка у містечку Ерфтштадт не надто довга – усього 90 метрів, повідомляє Еcotechnica. Полотно дороги вимощене спеціальною плиткою 13 міліметрів завтовшки з гартованого скла, під якою розмещені сонячні батареї, нагрівальні елементи та сенсори руху.

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Кожен квадратний метр “сонячної дороги” виробляє близько 100 кВт*год енергії на рік, а вся вона може забезпечити електрикою 3-4 сім'ї. Можна використовувати цю енергію і для освітлення велосипедної доріжки в темний час доби, або підігріву у холодну пору року.

Окрім того, що доріжка виконує роль електростанції, вона ще й “розумна”: фіксує кількість велосипедів, що проїхали нею і відображає дані на спеціальному табло. Крім того, вона визначає, коли її поверхня покривається кригою і автоматично смикає обігрів. Таким чином забезпечується безпека руху в зимовий час і економія витрат на її очищення.

У скільки обійшлось прокладання експериментальної доріжки – її творці не кажуть. Але якщо усе піде добре і прототип стане комерційним, автори проекту сподіваються, що 1 квадратний метр “сонячної бруківки” коштуватиме близько 250 євро.

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