На вибір покупцям пропонуватимуться атмосферні, турбовані та електричні крос-хетчбеки.

На автосалоні у Лос-Анджелесі відсвяткував світовий дебют крос-хетчбек нового покоління Kia Soul 2020 модельного року.

Незважаючи на суттєві зміни у дизайні, новий Soul залишився впізнаваним, зберігши головні риси попередника. Третьому поколінню Kia Soul додали близько 5 см у довжину і близько 3 см у відстані між осями. Простір у багажнику збільшився до 674 літрів.

Фото: Kia Soul 2020 / Drew Phillips/Аutoblog

У салоні автомобіля також добре помітні зміни, дизайн інтер’єру повністю оновився, а у центрі уваги опинився 10,25-дюймовий сенсорний екран мультимедійної системи.

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Новий Kia Soul у США пропонуватиметься з трьома силовими установками на вибір, лише одна з яких дісталась йому від попередника. Базовим буде 2-літровий атмосферник, що продукує 147 к.с. Він пропонуватиметься у поєднанні з новою автоматичною трансмісією CVA або шестиступінчатою механічною коробкою передач.

Фото: Kia Soul GT / Kia

Двигун з турбонаддувом, доступний для виконання Soul GT-Line – саме він знайомий нам з минулого покоління моделі. Цей агрегат генерує потужність у 201 кінську силу і пропонуватиметься виключно з семишвидкісною автоматичною коробкою передач.

Таку ж потужність продукує і електрична силова установка Soul EV, котра досталась йому від компактних кросоверів Kia Niro та Hyundai Kona Electric. Електрична версія Soul комплектується тяговою батареєю на 64 кВт-год. Запас ходу не був названий, однак Kona Electric з таким акумулятором може долати до 415 км на одному заряді. Швидка зарядка буде стандартною функцією.

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Soul EV отримав чотири режими водіння: Eco, Eco+, Comfort і Sport. Кожен режим налаштовує віддачу двигуна, регенеративне гальмування, налаштування клімат-контролю та може обмежувати максимальну швидкість.

Фото: Kia Soul EV / Kia

EV має ряд інших унікальних особливостей, порівняно з двома іншими версіями моделі. Такий Soul оснащується спеціальними 17-дюймовими дисками, та має закритий отвір “радіаторної решітки”.

Усі Soul будуть оснащені системами попередження зіткнень, підтримки руху на в'їзді, адаптивним круїз-контролем з функцією Stop&Start, а дорожчі виконання отримають оздоблення салону EV Designer Collection зі шкіряним рульовим колесом і оббивкою, акустичною системою з 10 динаміками, підігрів сидінь і бездротову зарядку для телефону.



Бензинові Kia Soul вийдуть у продаж в першій половині 2019 року, а електричний Soul EV приєднається до них пізніше, також наступного року. Ціни будуть оголошені ближче до появи у автосалонах.

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