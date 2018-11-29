Такий "ейрбег" розміщуватиметься на вдерях автомобіля, аби додатково захистити пасажирів.

Компанія ZF, що є одним з найбільших виробників і постачальників запчастин на конвеєри, представила нову розробку на симпозіумі Airbag 2018 у Мангеймі.

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Зовнішня бічна подушка безпеки покликана виконати одразу дві функції. Ця подушка спрацьовує зовні автомобіля і служить додатковою зоною зминання в разі аварії. Випробування показали, що крім того, що вона захищає кузов при зіткненні, тяжкість травмування пасажирів транспортного засобу під час його спрацювання зменшується на 40%.

Думають в компанії і про захист пасажирів безпілотних транспортних засобів. Наприклад, якщо транспортний засіб повністю автоматизовано, то водієві необов'язково перебувати в одному положенні, він може працювати або розслабитися і відкинути спинку назад, а в майбутньому навіть повернути сидіння всередину салону. Тому що утримують системи, такі як подушки безпеки і ремені, повинні бути спроектовані таким чином, щоб захистити людину, не дивлячись на те, в якому становищі він знаходиться. Це означає, змінюється концепція захисту – подушки повинні бути інтегровані в сидіння, пише “За Рулем”. Розробляються адаптивні двоконтурні подушки безпеки, спроектовані таким чином, щоб вони могли підлаштовуватися під габарити водія.

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