Ультракомпактний автомобільчик зветься Bellier B8.

У Європі кілька компаній пропонують “мопедомобілі” – машини, для управління якими не потрібні водійські права. Більшість таких машин, через свої габарити, виглядає досить карикатурно, чого не скажеш про Bellier B8.

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Aixam-Mega, Casalini, Erad, Ligier, Microcar – усі ці виробники пропонують мікрокари, для управління якими непотрібне водійське посвідчення.Французький автовиробник Bellier – один з таких брендів і одна з останніх моделей під назвою B8 здається нам досить цікавою.

Фото: Bellier B8 / Bellier

Зовні мікрокар дуже схожий на італійську крихітку Fiat 500, однак за габаритами Bellier B8 навіть менший. Довжина машини не перевищує трьох метрів. При цьому “мопедомобіль” вміщує двох дорослих пасажирів, має радіо і кондиціонер. Підвіска – незалежна важільно-пружинна. Диски легкосплавні від 10 до 13 дюймів. привід передній. Модель пропонується у виконанні хетчбек та кабріолет, а також стилізованим під Abarth Fiat 500.



Фото: Bellier B8 / Bellier

У рух машинку приводить 2-циліндровий дизельний двигун потужністю у 5 к.с. (480 або 523 куб см), що працює у парі з варіатором. Він забезпечує мікрокару максимальну швидкість до 50 км/год і витрату пального менше 3 літрів на 100 км. Максимальну швидкість можна збільшити до 90 км/год, знявши електронний ошийник. Однак у такому випадку Bellier B8 вже буде вважатись справжнім автомобілем і потребуватиме і водійські права для управління, і страховку та транспортний збір для пересування дорогами загального користування.

Найчастіше такі машини купують підліткам від 13 років, аби вони їздили до школи, доки не досягнуть повноліття і не отримають водійські права. При цьому вартість такого кумедного автомобільчика зовсім не дитяча – від 15 тисяч євро.

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