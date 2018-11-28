Класика залишилась класикою, але стала потужнішою.

Штутгарт явив світу восьме покоління Porsche 911 з індексом 992, презентувавши новинку одразу у двох іпостасях: Carrera S та Carrera 4S.

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Класичне німецьке спорткупе залишило усі характерні риси і особливості попередніх поколінь моделі. Шестициліндровий двигун все так же розташований ззаду. Впізнавані круглі передні фари, м’язиста корма, вишукано-спортивний кокпіт з парою рудиментарних задніх сидінь… Перший представник нового сімейства 922 не відхиляється від класичної формули, перевіреної десятиліттями, та при цьому є вдосконаленою версією попередника в усіх аспектах.

Фото: новий Porsche 911 (992) / Porsche

Найперше, про що потрібно сказати – оновлення горизонтально-опозитного двигуна 911-го. Обидві версії моделі – Carrera S і Carrera 4S – отримали 3-літровий турбований шестициліндровий двигун потужністю у 450 к.с., що на 30 більше, ніж у нинішньої моделі. Вибір трансмісії тимчасово відсутній – на старті продажів модель пропонуватиметься виключно з автоматичною 8-ступеневою КП, а механічна з’явиться трохи пізніше.

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Фото: 2019 Porsche 911 / Porsche

Porsche повідомляє, що монопривідна Carrera S розганяється до сотні за 3,7 секунди, тоді як повнопривідна Carrera 4S робить це за 3,6 секунди. Покращити динаміку ще на 0,2 секунди можна за допомогою опційного пакета Sport Chrono. З такою опцією новий Porsche 911 Carrera 4S може розганятися до сотні на шість десятих секунди швидше, ніж GT3 нинішнього покоління! Максимальна швидкість 992 моделі сягає 305 км/год.

Фото: інтер’єр нвоого покоління Porsche 911 / Porsche

Салон 992-го оновився як візуально, так і в технічному плані. У центрі панелі приладів, як і раніше, тахометр, оточений двома елегантними циферблатами, а центральний дисплей тепер 10,9-дюймовий, як у останньому поколінні Panamera.



Новий 2020 Porsche 911 Carrera S оцінюється мінімум у 113 200 доларів, а 4S коштуватиме щонайменше 120 600 доларів. Прийом замовлень в Європі вже відкрито, а перші машини з'являться у дилерів до літа 2019 року.

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