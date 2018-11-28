27 листопада в сервісному центрі МВС на Волині провели перші реєстрації транспортних засобів, які були розмитнені за новими ставками акцизного податку.

Першими, вже екс євроластівками, стали Citroen Berlingo, 2010 року випуску та Opel Vivaro, 2012 року випуску.

Читайте також: Що робити з "євробляхою": сім варіантів дій

Citroen Berlingo: новий акциз 12921,29 грн. /старий 16756 грн.

Opel Vivaro: новий акциз 11868 грн. /старий 20948 грн.

Нагадуємо, що від 25.11.2018 вступили в силу зміни до Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів”, які передбачають льготні умови розмитнення протягом 90 календарних днів з дня набрання чинності.

Першим розмитненим автомобілем за новими правилами стала Renault Laguna 2004 року випуску. Загальна сума платежів за іі розмитнення склала понад 49,3 тис грн.