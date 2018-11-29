Водії, які блокують зупинки громадського транспорту, не визнають своїх порушень.

Чергова акція активістів руху "Зупини Лося" проходила поблизу столичної станції метро "Почайна" (колишня "Петрівка").

Незважаючи на те, що поряд є пуста парковка за 5 гривень на годину, люди постійно зупиняються на місцях зупинки громадського транспорту. Через це тролейбуси та автобуси змушені зупинятися в другому ряді, а люди оминати запарковані автомобілі.

Під час рейду активісти руху "Зупини Лося" знову нарвались на неадекватного водія, який поліз в бійку, і дуже агресивну вагітну жіночку.

Нагадаємо, що минулого разу активісти боролися з порушниками, котрі стоять на місцях з інвалідністю.