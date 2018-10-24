Hyundai NEXO став першим водневим автомобілем, розбитим в краш-тестах EuroNCAP. Разом з ним за зірки престижного рейтингу безпеки "постраждали" Citroen, Lexus, Mazda, Mercedes, Opel і Peugeot.

Результатів краш-тестів моделі Hyundai NEXO багато фахівців чекали з особливою цікавістю, адже великого досвіду конструювання автомобілів на паливних елементах у розрізі пасивної безпеки світовий автопром не має.

Такі машини мають велику кількість незвичного обладнання – і електричного, і хімічного порядку, і як воно поведе себе при різних зіткненнях, поки мало кому відомо.

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Втім, побоювання виявилися марними – кросовер Hyundai NEXO заробив у EuroNCAP максимальні п'ять зірок, тобто незважаючи на складність конструкції, такий автомобіль може похвалитися безпекою на рівні кращих представників звичайних авто.

Конструкторами забезпечена безпека і для екіпажу кросовера, і для тих, хто знаходиться поруч з ним на дорозі – пішоходів, велосипедистів.

Інші шість автомобілів 2018 модельного року, випробувані під час останньої сесії тестів у EuroNCAP, також показали себе гідно. По п'ять зірок отримали великий седан Lexus ES, універсал Mazda 6 і 5-дверний хетчбек Mercedes-Benz A Сlass.

Декілька краш-тестів за циклом EuroNCAP імітують найпоширеніші види зіткнень в реальному житті

Не так успішно, але теж непогано – всього лише на одну зірку менше – отримали невеликі вени-близнюки – Citroen Berlingo, Peugeot Rifter і Opel Combo. Популярні у нас автомобілі, по-народному іменовані "пиріжками” і "каблучками", єропейські випробувачі тестували в пасажирському виконанні і в стандартній комплектації.

Нагадаємо, крім результатів чотирьох видів зіткнень (фронтальні з повним і частковим перекриттям, бічний удар в стовп і удар в борт) при оцінці безпеки автомобіля враховується його оснащення засобами активної безпеки і небезпека для пішохода при наїзді на нього.

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