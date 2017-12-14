На плановому краш-тесті європейського інституту безпеки Euro NCAP сталася сенсація: вперше за 20-річну історію випробувань знайшовся автомобіль – причому європейський! – який не набрав жодної зірки при п'яти можливих. Та чи винен сам антигерой – хєтчбек Fiat Punto?

Чергову серію краш-тестів провели вчора експерти інституту Euro NCAP. З п'ятнадцяти автомобілів, як зазвичай, частина була новими моделями, і з ними, як мовиться, все в порядку – новинки європейського ринку отримали хто п'ять, хто три зірки. Всі вони забезпечили той чи інший, але цілком прийнятний рівень захисту пасажирів і пішоходів при різних видах зіткнень: фронтальний удар об гнучку перешкоду на 64 км/год з 40-процентним перекриттям, фронтальний на 50 км/ч об суцільну стіну, бічні удари – об стовп та іншим автомобілем.

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Разом з тим випробувачі розбили вісім автомобілів, які вже випускаються певну кількість років – щоб перевірити, як впливають на пасивну безпеку рестайлінги і нововведення, що впроваджувались протягом довгого конвеєрного життя популярних моделей. До того ж, вимоги до безпеки машин при ДТП постійно ростуть, і Euro NCAP час від часу переглядає свої критерії оцінки в бік посилення.

Сенсаційним став результат випробувань одного з ветеранів – Fiat Punto третього покоління, який вперше був показаний в 2005 р. Хетчбек, який досі випускається і популярний в деяких країнах Європи, отримав нуль зірок! Це означає, що при будь-якому з видів ДТП, імітованих сьогодні на тестах Euro NCAP, хтось з тих людей, що знаходяться всередині, отримує смертельно небезпечні травми.



Рівень безпеки Fiat Punto третього покоління за 12 років конвеєрного життя впав на всі 5 зірок, але модель досі популярна в деяких країнах. Покупці не в курсі або їм все одно?

Звичайно, це не означає, що Fiat Punto настільки поганий – справа не в ньому. Щоб ви знали: вже у рік своєї появи на ринку Fiat Punto відразу став бестселером, в тому числі і завдяки високому рейтингу безпеки від того ж Euro NCAP! Автомобіль і донині залишився колишнім, а оцінка результатів краш-тестів посилилася настільки, що машина втратила всі п'ять зароблених зірок! Ось наскільки суворіше ми тепер підходимо до безпеки.

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Щодо інших автомобілів, розбитих цього тижня в лабораторії Euro NCAP, то українському споживачеві будуть особливо цікаві деякі з них. Наприклад, непогано показав себе кросовер Duster другого покоління, який, можливо, буде продаватися і в нашій країні. В краш-тесті машина заробила чесні три зірки.



Популярний кросовер Dacia Duster (у нас Renault) в другому поколінні вийшов набагато безпечнішим за машини першої генерації. Цікаво, як це вплине на рівень продажів в Україні.

У найважчих дисциплінах – бічних ударах – новий Duster захищає пасажирів без застережень. Трохи гірша ситуація при фронтальних ударах, особливо при зіткненні з нерухомою стіною на 50 км/год – є загроза голові водія. Під час зіткнення з перекриттям (типовий для багатьох ДТП удар на зустрічних курсах) на 64 км/год можуть серйозно постраждати ноги водія і груди 6-річної дитини, що сидить ззаду зліва в дитячому кріслі.

Цікаво познайомитися з результатами краш-тестів нового кросовера британської марки MG, нині належить китайській компанії – ще не так давно седани і хетчбеки цієї марки продавалися і в нас. Англійсько-китайський кросовер MG ZS показав себе на краш-тесті непогано, заробивши ті ж три зірки.



Британська марка MG, отримавши китайський дах, бореться за своє місце на ринку Європи – у тому числі і високими рейтингами пасивної безпеки. Три зірки EuroNCAP при теперішній строгості оцінки – серйозна заявка на успіх.

Власне, іншого очікувати і не варто було, адже конструкторське бюро у славного бренду залишилося на території Англії, в Бірмінгемі.

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До речі, нещодавно знятий з виробництва український ЗАЗ Lanos ще у статусі корейського автомобіля Daewoo Lanos теж був протестований експертами Euro NCAP. В краш-тесті 1998 року він завоював цілком пристойні на ті часи три зірки при тих же п'яти максимальних. Швидше всього, за сучасними методиками він теж отримав би суцільні нулі.