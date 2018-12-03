Виробники автокомпонентів вкотре радують публіку гарячими календарями. Цей – від концерну Bilstein на 2019 рік.

Bilstein Group відома своїми амортизаторами і пружинами для автомобілів та мотоциклів, а Febi – її підрозділ, що випускає фільтри. А ні першого, а ні другого на фотографіях у новому календарі немає.

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Перший календар Febi Bilstein випустила у 2000 році і від самого початку у ньому немає нічого, що пов'язувало б календар з продукцією компанії: тільки гарні дівчата на тлі прекрасних пейзажів. Щоправда, на деяких фото є машини, у яких можуть стояти компоненти Febi Bilstein, та хто ж про це думає, дивлячись на фото?

Фото: календар Febi Bilstein на 2019 рік / Bilstein Group

Календар на 2019 рік знімався влітку на іспанській Майорці. Фотограф Крістіан Дойшер працював з трьома моделями – Луку, Тані і Дороті, котрих знімав у різних локаціях.



На відміну від багатьох інших подібних календарів, у видання Febi Bilstein досить великий тираж: 65 тисяч примірників, які будуть розіслані як приватним клієнтам, так і майстерням.\

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