Гарно. Навіть карбон є!

Skoda готується представити на Паризькому автосалоні новий концепт-кар Vision RS, який за кілька років має перетворитись на гарячий хетчбек.

Також цікаво: Kia показала новий ProCeed

Наразі компанія оприлюднила лише пару скетчів та коротеньке відео, та повідомила габарити концепта: 4356х1810х1431 мм при колісній базі у 2650 мм. Дизайнерські ескізи демонструють п'ятидверний хетчбек із гранчастим кузовом, у бамперах котрого помітні карбонові елементи. Зверніть увагу на скло задньої двері, що зливається з ліхтарями, а також LED-фари головного світла. Гарні величезні диски з пропелероподібним дизайном навряд чи будуть такими ж на серійному хетчбеку – скоріш за все їх розмір буде меншим, а дизайн простішим.



Фото: Концепт Skoda Vision RS / Skoda

У яку саме модель втілиться у майбутньому концепт Vision RS, Skoda не повідомила, однак, судячи з габаритів та обрисів, перед нами майбутній конкурент Golf GTI з Чехії – Rapid.

Це буде третя модель RS у портфоліо Skoda, а за нею, можливо, світ побачить і спортивна версія флагманського седану марки – Superb RS.

Також цікаво: Стали відомі подробиці про новий Skoda Kodiaq RS