Вже оголошені деякі технічні подробиці про найпотужніший і швидкий Skoda Kodiaq. Він отримає приставку RS в назві і нову емблему.

"Гарячий" Kodiaq стане не тільки першим SUV в RS-лінійці Skoda, але і першою моделлю з новою емблемою: зелена смужка видалена, тепер логотип виконаний переважно в червоному кольорі (v символізує перемогу - victory). Нагадаємо, RS означає Rally Sport, вперше ця абревіатура була використана в 1974 році на двох ралійних прототипах Шкоди - 180 RS і 200 RS. У 1975-му дебютувало створене на їх основі купе 130 RS, а масова модель серії RS з'явилася в 2000-му - "заряджена" Octavia.

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На тізерах Skoda Kodiaq RS в очі кидаються оригінальні колісні диски. Інші особливості дизайну розгледіти поки неможливо. Втім, раніше компанія опублікувала фото і відео предсерійного зразка Kodiaq RS - на тих кадрах видно, що в “гарячому” варіанту більш агресивні бампери. Спортивний крос буде доступний тільки з повним приводом, на вибір запропонують п'яти- або семимісний салон.

Під капотом спортивної версії встановлений чотирициліндровий дизель 2.0 BiTDI з двома турбокомпресорами. Віддача мотора становить 239 к.с., максимальний обертовий момент – 500 Нм. Як відзначили в Skoda, це найпотужніший серійний дизельний двигун за всю історію марки. Динамічні характеристики в компанії не привели. Тим часом, таким же мотором оснащується і соплатформенний Kodiaq кросовер Volkswagen Tiguan. У німця двигун видає 240 к.с., крутний момент – ті ж 500 Нм. Близький за габаритами і масою до Kodiaq довгобазний Tiguan Allspace з цим мотором набере першу сотню за 6,7 секунди, максимальна швидкість – 228 км / г.

В Європі найпотужніші версії стандартного Kodiaq пропонуються зі 190-сильними бензиновими і дизельними турбочетвірками 2.0, а ось у Китаї у моделі є 220-сильний двигун 2.0 TSI. Публічна прем'єра зарядженого Kodiaq RS відбудеться в жовтні цього року в рамках Паризького мотор-шоу.