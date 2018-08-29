Компанія Kia Motors опублікувала перше офіційне зображення моделі ProCeed. Автомобіль, який вперше в історії корейського бренду отримав кузов Shooting Brake, дебютує на паризькому моторшоу у жовтні 2018 року.

У вересні минулого року у Франкфурті був представлений концепт ProCeed. Цим автомобілем бренд Kia заявив про намір відкрити нову сторінку в історії моделі Ceed, яка з дебютом нового покоління позбулася тридверної версії.

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Замість неї модельну гаму корейського виробника поповнить п'ятидверне авто зі стильним і динамічним кузовом Shooting Brake. ProCeed покликаний поєднати стиль, практичність і ходові якості, які припадуть до смаку активним водіям.

Перша публічна демонстрація ProCeed відбудеться 13 вересня, тоді як глобальний дебют намічений на 2 жовтня в рамках паризького автосалону.

Зазначимо, що дана модель розроблена ексклюзивно для європейського ринку.