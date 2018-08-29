Колосальна різниця в цінах на вживані авто в Україні та Польщі стала одною з причин популярності в Україні "євроблях".

Надто високі податки на ввіз вживаних авто в Україну колись були прийняти владою для “підтримки вітчизняного атвопрому”. Зараз майже усі автомобільні заводи припинили випуск авто, а закони, що покликані їх захищати, досі діють.

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Нагадаємо, що перед відходом на канікули Верховна Рада України прийняла в першому читанні законопроекти № 8487 и №8488, які значно знижують митні ставки і роблять можливою реєстрацію старих автомобілів будь-якого віку. Перед цим президент Петро Порошенко ухвалив зниження ставок розмитнення автомобілів.