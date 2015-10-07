На офіційному сайті президента України з’явилась відповідь на петицію, що стосувалась розмитнення автомобілів. Порошенко підтримує зниження ставок.

Текст петиції починається зі слів: «Вимагаємо закріпити в законодавстві постійні ставки акцизного збору, які були затверджені законом ‎‎‎1389-19 (3251 від 07.10.2015) про пільгове розмитнення авто, оскільки бачимо в цьому ряд переваг». Далі перераховуються важливі на думку авторів петиції переваги.

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Відповідь Президента грунується на пропозиції альтернативи. Замість пільгового розмитнення Порошенко пропонує законопроекти №8487 та 8488 за прийняття яких Верховна Рада вже проголосувала в першому читанні.

“Я звернувся до Прем’єр-міністра України В.Б.Гройсмана з проханням долучитися до опрацювання проектів Законів України від 15 червня 2018 року “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів” (реєстр. № 8487) і “Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України” (реєстр. № 8488) з метою формування збалансованого законодавства в інтересах усіх заінтересованих сторін, а також з урахуванням необхідності дотримання екологічних вимог щодо охорони навколишнього природного середовища”, сказано у відповіді на петицію.