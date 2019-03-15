У більшості європейських країн онлайн з'явилась інформація про ціни та комплектації нової Skoda Scala, котра ділить платформу і більшість агрегатів з німецьким родичем. Саме час прицінитись до новинки.

Skoda Scala у базовій комплектації в Німеччині коштує від 21,5 тисячі євро, тоді як найдешевший Golf обійдеться у 24 145 євро.

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Найдоступніша комплектація Skoda Scala Ambition за 21 450 євро поставляється з 16-дюймовими легкосплавними дисками, шкіряним оздобленням керма та ручного гальма, світлодіодними фарами, регулюванням висоти для водійського сидіння, електросклопідйомниками, кондиціонером, інформаційно-розважальною системою (6,5 дюймів) з DAB та чотирма динаміками і USB-портами. У списку електроніки Front Assist, Lane Assist, обмежувач швидкості та екстрений виклик.

Фото: Skoda Scala / Skoda

Наступна сходинка у рівні оснащення Scala позначена як Active. Вартість комплектації усього на 50 євро вища за Ambition, однак пропонує виключно дизельні двигуни 1.6 TDI. Найдорожчий рівень виконання – Style. Найменший цінник для цього виконання моделі – 23 400 євро. Без підвищення вартості додатковими опціями у списку оснащення такого хетчбека будуть круїз-контроль, денні ходові вогні, задні датчики паркування, акустична система Bolero з вісьмома динаміками і мультимедійним центром з екраном на 8 дюймів, автоматичні склоочисники та фари, салонне дзеркало з автозатемненням. А ще парасолька.

Опційно пропонується мультимедійна система Amundsen з 9,2-дюймовим екраном і супутниковою навігацією, клімат-контроль, віртуальний кокпіт, безключовий доступ, повне LED-освітлення.

Список двигунів Scala, що прийшла на зміну Rapid та Spaceback включає п’ять агрегатів: бензиновий трициліндровий 1.0 TSI (95 к.с.), який пропонуватиметься з 5-ступінчатою механічною трансмісією. Той самий двигун у поєднанні з МКП на 6 передач генерує 115 к.с. Він також може поєднуватись з опційним автоматом 7-DSG. Такий же вибір трансмісій пропонується і для двох наступних двигунів: 4-циліндрового 1.5 TSI потужністю 150 к.с. та єдиного дизеля у гамі – 1.6 TDI потужністю у 115 к.с. П’ятий двигун – 1.0 G-TEC працює на метані. Він має потужність у 90 к.с. і пропонуватиметься лише на окремих ринках. Привід у Skoda Scala виключно передній.



Фото: Volkswagen Golf Sportsvan / Volkswagen

Однокласник, родич і головний конкурент Skoda Scala на європейському ринку – Golf Sportsvan коштує від 21 055 євро.



Виробництво Scala стартувало на початку лютого 2019 року. Офіційно прийом замовлень на Skoda Scala відкриється у травні, а поставки автомобілів європейським покупцям розпочнуться влітку. В Україні новинка очікується наприкінці вересня-початку жовтня.

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