Онлайн-конфігуратор розкрив ціни на нову Skoda Scala і тепер можна дізнатись, наскільки дорожчою за популярний ліфтбек Rapid буде його заміна.

Минулого тижня розпочалось серійне виробництво новоого автомобіля Skoda Scala, що прийшов на заміну одразу двом моделям чеської марки. Заміна виявилась не рівноцінною.

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Нова Skoda Scala більша не лише за двохоб'ємний “Спейсбек” (довжина становить 4362 мм проти 4303 мм), але й за решту моделей, збудованих на платформі MQB-A0 – тобто Volkswagen Polo (4054 мм) чи Audi A1 Sportback (4023 мм).



Фото: Skoda Scala 2020 / Skoda

Згідно інформації, розміщеній на офіційному сайті німецького імпортера Skoda, нова Scala буде на 5 тисяч євро дорожчою за Rapid. У процентному відношенні здорожчання складає майже 30%, порівняно з “Рапід”, повідомляє Auto.Ria. Машина в базовому виконанні – зі сталевими колісними дисками, звичайною фарбою (без доплати за “металік”) та 1,6-літровим турбодизелем і 6-ступеневою механікою оцінена в 21 500 євро.



Старт продажів нової Skoda Scala у Європі запланований на квітень цього року. В Україні новинка очікується ближче до середини року.

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