Онлайн-конфигуратор раскрыл цены на новую Skoda Scala, и теперь можно узнать, насколько дороже популярного лифтбэка Rapid будет его замена.

На прошлой неделе началось серийное производство нового автомобиля Skoda Scala, который пришел на замену сразу двум моделям чешской марки. Замена оказалась не равноценной.

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Новая Skoda Scala больше не только двухобъемного “Спейсбека” (длина составляет 4362 мм против 4303 мм), но и остальных моделей, построенных на платформе MQB-A0 – то есть Volkswagen Polo (4054 мм) и Audi A1 Sportback (4023 мм).



Фото: Skoda Scala 2020 / Skoda

Согласно информации, размещенной на официальном сайте немецкого импортера Skoda, новая Scala будет на 5 тысяч евро дороже, чем Rapid. В процентном отношении подорожание составляет почти 30%, по сравнению с “Рапид”, сообщает Auto.Ria. Машина в базовом исполнении – со стальными колесными дисками, обычной краской (без доплаты за “металлик”) и 1,6-литровым турбодизелем и 6-ступенчатой механикой оценена в 21 500 евро.

Старт продаж новой Skoda Scala в Европе запланирован на апрель этого года. В Украине новинка ожидается ближе к середине года.

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