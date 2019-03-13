Scala – одна з найочикуваніших новинок від Skoda з’явиться в Україні вже цього року. Вже навіть відомі двигуни, призначені для нашого ринку.

Офіційний старт продажів Skoda Scala на українському ринку запланований на кінець вересня, початок жовтня поточного року. Моторна лінійка для України буде складатись з трьох двигунів – двох бензинових об’ємом 1,0 та 1,5 л. а також одного дизельного об’ємом 1,6 л. Про літровий двигун з приставкою G-TEC (здатний працювати на стиснутому газі) мова поки не йде.

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Ціни на Skoda Scala будуть оголошені ближче до старту продажів, але вже зараз можна припустити, що новинка буде дорожча за Rapid Spaceback на заміну якого вона приходить. За розмірами та начинкою Skoda Scala повноцінний гравець у гольф-классі і конкурувати їй доведеться з VW Golf Peugeot 308 та Ford Focus.