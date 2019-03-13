Scala – одна из самых ожидаемых новинок от Skoda появится в Украине в этом году. Уже даже известны двигатели, предназначенные для нашего рынка.

Официальный старт продаж Skoda Scala на украинском рынке запланирован на конец сентября, начало октября текущего года. Моторная линейка для Украины будет состоять из трех двигателей – двух бензиновых объемом 1,0 и 1,5 л., а также одного дизельного объемом 1,6 л. О литровом двигателе с приставкой G-TEC (способен работать на сжатом газе) речь пока не идет.

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Цены на Skoda Scala будут объявлены ближе к старту продаж, но уже сейчас можно предположить, что новинка будет дороже Rapid Spaceback, на замену которого она приходит. По размерам и начинке Skoda Scala полноценный игрок в гольф-классе и конкурировать ей придется с VW Golf Peugeot 308 и Ford Focus.