В большинстве европейских стран онлайн появилась информация о ценах и комплектации новой Skoda Scala, которая делит платформу и большинство агрегатов с немецким родственником. Самое время прицениться к новинке.

Skoda Scala в базовой комплектации в Германии стоит от 21,5 тысячи евро, тогда как самый дешевый Golf обойдется в 24 145 евро.

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Самая доступная комплектация Skoda Scala Ambition за 21 450 евро поставляется с 16-дюймовыми легкосплавными дисками, кожаной отделкой руля и стояночного тормоза, светодиодными фарами, регулировкой высоты для водительского сиденья, электростеклоподъемниками, кондиционером, информационно-развлекательной системой (6,5 дюймов) с DAB и четырьмя динамиками и USB-портами. В списке электроники Front Assist, Lane Assist, ограничитель скорости и экстренный вызов.

Фото: Skoda Scala / Skoda

Следующая ступень в уровне оснащения Scala обозначена как Active. Стоимость комплектации всего на 50 евро выше Ambition, однако предлагает исключительно дизельные двигатели 1.6 TDI. Самый дорогой уровень исполнения – Style. Наименьший ценник для этого исполнения модели – 23 400 евро. Без повышения стоимости дополнительными опциями в списке оснащения такого хэтчбека будут круиз-контроль, дневные ходовые огни, задние датчики парковки, акустическая система Bolero с восемью динамиками и мультимедийным центром с экраном на 8 дюймов, автоматические стеклоочистители и фары, салонное зеркало с автозатемнением. А еще зонтик.

Опционально предлагается мультимедийная система Amundsen с 9,2-дюймовым экраном и спутниковой навигацией, климат-контроль, виртуальный кокпит, бесключевой доступ, полное LED-освещение.

Список двигателей Scala, что пришла на смену Rapid и Spaceback, включает пять агрегатов: бензиновый трехцилиндровый 1.0 TSI (95 л.с.), который будет предлагаться с 5-ступенчатой ​​механической трансмиссией. Тот же двигатель в сочетании с МКП на 6 передач генерирует 115 л.с. Он также может сочетаться с опционным автоматом 7-DSG. Такой же выбор трансмиссий предлагается и для двух следующих двигателей: 4-цилиндрового 1.5 TSI мощностью 150 л.с. и единого дизеля в гамме – 1.6 TDI мощностью 115 л.с. Пятый двигатель – 1.0 G-TEC работает на метане. Он имеет мощность в 90 л.с. и будет предлагаться только на отдельных рынках. Привод у Skoda Scala исключительно передний.



Фото: Volkswagen Golf Sportsvan / Volkswagen

Одноклассник, родственник и главный конкурент Skoda Scala на европейском рынке – Golf Sportsvan стоит от 21 055 евро.

Производство Scala стартовало в начале февраля 2019 года. Официально прием заказов на Skoda Scala откроется в мае, а поставки автомобилей европейским покупателям начнутся летом. В Украине новинка ожидается в конце сентября – в начале октября.

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