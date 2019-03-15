Столичные велосипедисты считают, что для их нужд следует обустроить специальные велодорожки. Для этого киевская власть должна забрать часть тротуара у пешеходов и часть дороги у автомобилистов.

Столичная власть продолжает развивать велоинфраструктуры, причем делает это за счет бюджета города.

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"Киев продолжает развивать велоинфраструктуры. И к этому процессу мы должны привлекать велосообщество, чтобы вместе с ними разрабатывать и планировать новые маршруты. Чтобы не было претензий у общественности, будто ничего не делается", – сказал мэр Киева Виталий Кличко.

Он отметил, что в структуре КГГА создано подразделение велоинфраструктуры, где работают и представители велосообщества, чтобы влиять на процесс принятия решений.

"Еще одна ключевая составляющая – это культура поведения автоводителей в Киеве. К сожалению, в этом направлении у нас есть много вопросов. Также действия полиции в отношении нарушителей правил дорожного движения должны быть более жесткими. Чтобы велосипедисты чувствовали себя в безопасности на дороге", – отметил Виталий Кличко .

По словам руководителя “Киевавтодора” Александра Густелева, среди приоритетных направлений развития велоинфраструктуры определен, в частности, маршрут "Соломенка - Центр". В ближайшее время будут проведены торги на проектирование этого маршрута.

Также вскоре будут проведены торги по строительству велодорожки на Набережном шоссе на участке от Пешеходного моста до моста Патона (соответствующий маршрут соединит пешеходный Подол, Почтовую площадь, мост на Труханов остров, мост Метро и мост Патона).

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Однако некоторые столичные водители и пешеходы выступают против обустройства велодорожек "Очень странно, что столичные власти решили за счет водителей и пешеходов устраивать велодорожки. Почему бы тогда не устроить мотодорожки для мотоциклистов – ведь они также являются полноценными участниками дорожного движения и автомобили представляют для них такую ​​же угрозу как и для велосипедистов", – пишет один из водителей.

Другой участник дорожного движения возмущается источниками финансирования "Почему я как налогоплательщик должен оплачивать прихоти небольшой группы лиц? Хотят люди ездить на велосипедах – пожалуйста. Для этого есть парки, скверы, леса и другие места где это делать безопасно. Хотят выезжать на дороги общего пользования – должны изучить правила дорожного движения и осознать все риски которые с этим связаны. Но строительство и обустройство отдельных дорог для велосипедистов за счет всех налогоплательщиков является неприемлемым".

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