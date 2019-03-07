Укравтодор сообщил, что большегрузные автомобили могут повредить асфальтовое покрытие.

С 11 марта по 30 апреля 2019 "Укравтодор" ввел ограничения движения транспортных средств с осевой нагрузкой более 7 т. Фурам запретят ездить на автомобильных дорогах государственного значения (национальных, региональных, территориальных).

"Такая мера необходима для предотвращения разрушения дорожных покрытий, обеспечения безопасности дорожного движения в период весеннего оттаивания грунтов, – говорится в информации "Укравтодора". – Основанием такого решения является положение ст.12, ст.27 Закона Украины "О дорожном движении", ч.10 ст.12 Закона Украины "Об автомобильных дорогах", п.11 "Единых правил ремонта и содержания автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, правил пользования ими и охраны”, п. 5.3 СОУ 45.2-00018112-040: 2009 "Введение ограничений движения на автомобильных дорогах".

На сайте "Укравтодора" также предоставили список дорог, на которых действует запрет и исключения к этим правилам.

Напомним, что КрАЗ показал технику, способную перевозить самые длинные грузы.