Партия полноприводных трубовозов КрАЗ-6322, изготовленных ЗАО "АвтоКрАЗ" в партнерстве с Львовским экспериментальным механическим заводом, готовится к отгрузке сразу двум заказчикам – ОАО "Украгазвыдобування" и ОАО "Укрнафта".

База спецтехники – шасси КрАЗ-6322 (6х6), оборудованное односкатной ошиновкой колес с протектором для бездорожья. Двигатель – Евро-5, мощностью 375 л.с., есть предпусковой подогреватель двигателя, цифровой тахограф и комплект необходимого приспособления, предназначенного для безопасной работы людей и грузовика.

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Трубовозы укомплектованы прицепом-роспуском с жестким телескопическим креплением и двумя рядами жестких кузнечиков. Спецмашины предназначены для перевозки труб диаметром от 530 до 1420 мм, длиной от 8 до 36 м.

Новенькие трубовозы получит ГПУ "Шебелинкагазвыдобування", что в Харьковской области, и ДНГ-НГДУ "Долинанафтогаз" из Ивано-Франковской области.

Напомним, что в 2017 году ЗАО "АвтоКрАЗ" выиграло тендер на “Прозорро” и поставило крупную партию – 12 аналогичных трубовозов и 14 полноприводных тягачей-трубоплитовозов DL-20K с прицепом-роспуском ПРЛ 1736 разным филиалам "Укргазвыдобування". "Укрнафта" заказала такую спецтехнику впервые.